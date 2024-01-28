Российская армия за сутки 102 раза атаковала Херсонщину: погиб человек, есть раненые

В течение суток военные 102 раза обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщил председатель ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские военные били по населенным пунктам области выпустили 451 снаряд.

Попали в жилые кварталы, также атаковали сотовую и радиовышки в Бериславском районе.

Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Напомним,

Российские войска утром 27 января 2024 года с беспилотников сбросили взрывчатку на Берислав Херсонской области. В одном из микрорайонов Херсона ночью 27 января возник пожар. Спасатели, которые приехали на вызов, обнаружили в доме тело мужчины.

Из-за российского обстрела ранен мужчина Тягинка в селе на Херсонщине