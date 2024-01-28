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Российская армия за сутки 102 раза атаковала Херсонщину: погиб человек, есть раненые

Российская армия за сутки 102 раза атаковала Херсонщину: погиб человек, есть раненые

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 06:49  •  11155 просмотра

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За сутки 27 января 2024 года российские войска 102 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 451 снаряд. Один человек погиб и двое получили ранения, когда беспилотник сбросил взрывчатку на Бериславский район. Также в одном из районов Херсона вспыхнул пожар, спасатели нашли погибшего мужчину.

В течение суток военные 102 раза обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщил председатель ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские военные били по населенным пунктам области выпустили 451 снаряд.

Попали в жилые кварталы, также атаковали сотовую и радиовышки в Бериславском районе.

Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Напомним,

Российские войска утром 27 января 2024 года с беспилотников сбросили взрывчатку на Берислав Херсонской области. В одном из микрорайонов Херсона ночью 27 января возник пожар. Спасатели, которые приехали на вызов, обнаружили в доме тело мужчины.

Из-за российского обстрела ранен мужчина Тягинка в селе на Херсонщине27 январь 2024, 16:51 • 26869 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Російська армія за добу 102 рази атакувала Херсонщину: загинула людина, є поранені
Russian army attacks Kherson region 102 times in 24 hours: one person killed, others wounded
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Российская армия за сутки 102 раза атаковала Херсонщину: погиб человек, есть раненые

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