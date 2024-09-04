россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют в Telegram-каналах фото якобы официального документа, в котором говорится о наказании родственников уклонистов от мобилизации в Украине. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

После верификации информации в Секретариате Кабинета Министров Украины было установлено, что этот документ является подделкой. Его формат неправильный с редакционной точки зрения, премьер-министр не пишет подобных писем, а дает поручения, которые имеют другую структуру - отметили в Центре.

Кроме того, аналитики указывают, что документ имеет грамматические ошибки, указанный в нем номер не соответствует стандартам Кабинета Министров. Также установлено, что документа с таким исходным номером в 2024 году вообще не существует.

Этот фейк направлен на создание паники среди населения и дискредитацию украинских институтов. Призываем доверять только проверенным источникам информации - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним,

россияне распространяют фейковые сообщения о вспышке неизвестной инфекционной болезни среди украинских военных в Херсоне, продолжая дезинформационную кампанию о якобы обнаружении в городе холеры.