росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
У Telegram з'явився підроблений документ про покарання родичів ухилянтів від мобілізації в Україні. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, назвавши її фейком для створення паніки.
росіяни поширюють у Telegram-каналах фото нібито офіційного документа, в якому йдеться про покарання родичів ухилянтів від мобілізації в Україні. Про це попередили в Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Після верифікації інформації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України було встановлено, що цей документ є підробкою. Його формат неправильний з редакційної точки зору, прем'єр-міністр не пише подібних листів, а дає доручення, які мають іншу структуру
Окрім того, аналітики вказують, що документ має граматичні помилки, вказаний у ньому номер не відповідає стандартам Кабінету Міністрів. Також встановлено, що документа з таким вихідним номером у 2024 році взагалі не існує.
Цей фейк спрямований на створення паніки серед населення та дискредитацію українських інституцій. Закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам інформації
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