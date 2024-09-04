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росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації

росіяни поширюють фейк про покарання родичів ухилянтів в Україні - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 101736 перегляди

У Telegram з'явився підроблений документ про покарання родичів ухилянтів від мобілізації в Україні. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, назвавши її фейком для створення паніки.

росіяни поширюють у Telegram-каналах фото нібито офіційного документа, в якому йдеться про покарання родичів ухилянтів від мобілізації в Україні. Про це попередили в Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

 Після верифікації інформації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України було встановлено, що цей документ є підробкою. Його формат неправильний з редакційної точки зору, прем'єр-міністр не пише подібних листів, а дає доручення, які мають іншу структуру

 - наголосили в Центрі. 

Окрім того, аналітики вказують, що документ має граматичні помилки, вказаний у ньому номер не відповідає стандартам Кабінету Міністрів. Також встановлено, що документа з таким вихідним номером у 2024 році взагалі не існує.

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Цей фейк спрямований на створення паніки серед населення та дискредитацію українських інституцій. Закликаємо довіряти лише перевіреним джерелам інформації

- підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

росіяни поширюють фейкові повідомлення про спалах невідомої інфекційної хвороби серед українських військових у Херсоні, продовжуючи дезінформаційну кампанію про нібито виявлення у місті холери.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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