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россияне придумали "учения", чтобы скрыть взрыв на на территории нефтебазы "роснефть"

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 14:37  •  13619 просмотра

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Взрыв на нефтебазе "роснефть" в Воронеже, произошедший в результате вероятной диверсии, был замаскирован местным руководством под "учения", чтобы скрыть несостоятельность местных воронежских вождей в сфере безопасности.

В результате подрыва неизвестными  резервуара с горючим компании "роснефть" в городе Воронеж, вспыхнул пожар. Чтобы скрыть собственную несостоятельность по безопасности критических объектов, воронежские руководители придумали "учения" прямо возле "многотонной" цистерны с горючим. Об этом пишет УНН с ссылкой на Официальный Telegram ГУР МО Украины.

Пожар в результате взрыва на нефтебазе "роснефти" в Воронеже "гасят" пропагандой. (...) Неизвестные противники путинского режима взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Чтобы скрыть факт диверсии и собственную неспособность обеспечить безопасность на критических объектах, местные воронежские вожди придумали "учения подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" прямо возле "многотонной" цистерны с горючим

- сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Согласно информации ГУР Украины, взрыв на территории нефтебазы компании "роснефть" произошел 12 декабря 2023 года. Под какие "учения" маскируют работу местных следственных органов на воронежской нефтебазе, как указывается, - пока непонятно даже самим следователям.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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росіяни вигадали "навчання", щоб приховати вибух на території нафтобази "роснєфть"
Russians invented a "drill" to cover up an explosion at the Rosneft oil depot
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россияне придумали "учения", чтобы скрыть взрыв на на территории нефтебазы "роснефть"

Взрыв на нефтебазе "роснефть" в Воронеже, произошедший в результате вероятной диверсии, был замаскирован местным руководством под "учения", чтобы скрыть несостоятельность местных воронежских вождей в сфере безопасности.

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