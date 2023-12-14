россияне придумали "учения", чтобы скрыть взрыв на на территории нефтебазы "роснефть"
Киев • УНН
Взрыв на нефтебазе "роснефть" в Воронеже, произошедший в результате вероятной диверсии, был замаскирован местным руководством под "учения", чтобы скрыть несостоятельность местных воронежских вождей в сфере безопасности.
В результате подрыва неизвестными резервуара с горючим компании "роснефть" в городе Воронеж, вспыхнул пожар. Чтобы скрыть собственную несостоятельность по безопасности критических объектов, воронежские руководители придумали "учения" прямо возле "многотонной" цистерны с горючим. Об этом пишет УНН с ссылкой на Официальный Telegram ГУР МО Украины.
Пожар в результате взрыва на нефтебазе "роснефти" в Воронеже "гасят" пропагандой. (...) Неизвестные противники путинского режима взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар. Чтобы скрыть факт диверсии и собственную неспособность обеспечить безопасность на критических объектах, местные воронежские вожди придумали "учения подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" прямо возле "многотонной" цистерны с горючим
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Согласно информации ГУР Украины, взрыв на территории нефтебазы компании "роснефть" произошел 12 декабря 2023 года. Под какие "учения" маскируют работу местных следственных органов на воронежской нефтебазе, как указывается, - пока непонятно даже самим следователям.
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россияне придумали "учения", чтобы скрыть взрыв на на территории нефтебазы "роснефть"
Взрыв на нефтебазе "роснефть" в Воронеже, произошедший в результате вероятной диверсии, был замаскирован местным руководством под "учения", чтобы скрыть несостоятельность местных воронежских вождей в сфере безопасности.
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