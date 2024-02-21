россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: поврежден газопровод и жилые дома

В течение суток войска рф 19 раз атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. предварительно информации о пострадавших в регионе нет. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады. Все они страдали сегодня от вражеского террора. Никопольщина пережила 19 атак - ударов дронами-камикадзе и артиллерией - рассказал глава ОВА.

По его словам пострадавших в регионе нет.

Дополнение

Глава ОГА рассказал, что в результате обстрелов в регионе повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка. Также разбиты гаражи и авто.

Разрушения есть на агрофирме. Загорелся спортивный объект, огонь уже потушили. Разрушены газопровод и линия электропередач - резюмировал Лысак.

Напомним

Военные оперативно-тактической группировки "Восток" сбили 4 российских беспилотника "Шахид" над Днепропетровской областью поздно вечером 20 февраля.