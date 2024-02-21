Над Дніпропетровщиною збили чотири російські безпілотники
Київ • УНН
Військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" збили 4 російські безпілотники "Шахід" над Дніпропетровською областю пізно ввечері 20 лютого.
Чотири "шахеди" росіян збили над Дніпропетровщиною пізно ввечері 20 лютого військові з ПвК "Схід": над Павлоградським та Дніпровським районами. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Зазначається, що Марганець на Нікопольщині російські війська обстріляли з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає.
Пізно ввечері оборонці з ПвК "Схід" відмінусували над областю 4 БпЛА. Шахедів збили над Павлоградським та Дніпровським районами. Марганець, що на Нікопольщині, російська армія обстріляла з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих
На решті територій області – без ворожих атак.
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