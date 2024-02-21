Над Днепропетровской областью сбили четыре российских беспилотника

Четыре "шахеда" россиян сбили над Днепропетровщиной поздно вечером 20 февраля военные из ПвК "Восток": над Павлоградским и Днепровским районами. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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Отмечается, что Марганец на Никопольщине российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет.

Поздно вечером защитники из ПвК "Восток" отминусовали над областью 4 БпЛА. Шахедов сбили над Павлоградским и Днепровским районами. Марганец, что на Никопольщине, российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и пострадавших написал Лысак.

На остальных территориях области - без вражеских атак.

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