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росіяни майже два десятки разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджено газогін ти житлові будинки

росіяни майже два десятки разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджено газогін ти житлові будинки

Київ • УНН

 • 24949 перегляди

Російські війська 19 разів атакували Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники-камікадзе та артилерію, пошкодивши приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та знищивши сільськогосподарську компанію, але не спричинивши жодних жертв.

Протягом доби війська рф 19 разів атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. попередньо інформації про постраждалих в регіоні немає. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Всі вони потерпали сьогодні від ворожого терору. Нікопольщина пережила 19 атак – ударів дронами-камікадзе і артилерією

- розповів очільник ОВА.

За його словами постраждалих в регіоні немає.

Доповнення

Очільник ОВА розповів, що в результаті обстрілів в регіоні пошкоджено 4 приватні будинки та господарську споруду. Також потрощені гаражі й авто.

Руйнування є на агрофірмі. Загорівся спортивний об’єкт, вогонь вже приборкали. Понівечені газогін та лінія електропередач

- резюмував Лисак.

Нагадаємо

Військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" збили 4 російські безпілотники "Шахід" над Дніпропетровською областю пізно ввечері 20 лютого.

Володимир Омельченко

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