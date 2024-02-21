росіяни майже два десятки разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджено газогін ти житлові будинки
Київ • УНН
Російські війська 19 разів атакували Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники-камікадзе та артилерію, пошкодивши приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та знищивши сільськогосподарську компанію, але не спричинивши жодних жертв.
Протягом доби війська рф 19 разів атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. попередньо інформації про постраждалих в регіоні немає. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Всі вони потерпали сьогодні від ворожого терору. Нікопольщина пережила 19 атак – ударів дронами-камікадзе і артилерією
За його словами постраждалих в регіоні немає.
Доповнення
Очільник ОВА розповів, що в результаті обстрілів в регіоні пошкоджено 4 приватні будинки та господарську споруду. Також потрощені гаражі й авто.
Руйнування є на агрофірмі. Загорівся спортивний об’єкт, вогонь вже приборкали. Понівечені газогін та лінія електропередач
Нагадаємо
Військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" збили 4 російські безпілотники "Шахід" над Дніпропетровською областю пізно ввечері 20 лютого.