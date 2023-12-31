россияне по Донецкой области выпустили Торнадо-С: ранен 9-летний ребенок

Оккупанты по Покровску Донецкой области выпустили Торнадо-С. В результате ракетного удара ранен 9-летний ребенок. Об этом передает Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

В новогодний вечер враг выпустил по городу 7 ракет. По предварительной информации, это Торнадо-С - говорится в сообщении.

Детали

Повреждены по меньшей мере 16 частных домов, 3 инфраструктурных объекта, офисное помещение и 3 автомобиля, перебит газопровод.

На месте работают спасатели, полиция, представители местной власти и коммунальные службы - фиксируют обстоятельства преступления и ликвидируют его последствия.

россияне снова нанесли циничный удар в праздничный день. день, рассчитывая нанести как можно больший ущерб. Государство-террористка должно быть наказано, - добавляет Филашкин.

Напомним

Как ранее писал УНН, 30 декабря пятеро гражданских лиц получили ранения в результате артиллерийских обстрелов в Донецкой области, повреждены жилые дома; ведутся расследования военных преступлений.

Спасибо, что воюете так крепко: Зеленский в Донецкой области посетил раненых военных