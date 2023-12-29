Спасибо, что воюете так крепко: Зеленский в Донецкой области посетил раненых военных

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил передовую хирургическую группу 59-го военного мобильного госпиталя Военно-медицинского клинического центра Северного региона, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства ознакомился с работой хирургической группы, которая принимает раненых защитников из стабилизационных пунктов оперативно-тактических группировок "Лиман" и "Соледар" и оказывает им медицинскую помощь.

Президент вручил ордена "За мужество" III степени и княгини Ольги III степени медицинским работникам хирургической группы.

"Спасибо за все, что делаете, за то, что возвращаете к жизни наших ребят, девушек - наших воинов. Желаю вам здоровья, ведь для вашей миссии нужно много прочности и здоровья", - отметил Владимир Зеленский, обращаясь к военным медикам.

Президент также пообщался с ранеными военнослужащими, которые проходят здесь лечение, и вручил им государственные награды.

"Спасибо вам за то, что воюете так крепко. Поздравляю вас с праздниками. Желаю скорейшего выздоровления. Победы в следующем году!" - сказал Глава государства.

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