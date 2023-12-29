Спасибо, что воюете так крепко: Зеленский в Донецкой области посетил раненых военных
Зеленский посетил военный госпиталь в Донецкой области, где вручил награды медикам и раненым солдатам и поблагодарил за их службу.
Зеленский наградил защитников Авдеевки защитников Авдеевки
Во время визита в Донецкую область Зеленский наградил защитников Авдеевки государственными наградами. Президент Украины обсудил с военными потребности и оперативную обстановку.
После масштабного авиаудара рф : Британия отправит Украине сотни ракет для ПВО
Британия анонсировала срочную поставку ракет в системы противовоздушной обороны Украины после массированного ракетного удара рф.
Адвокаты, прокуроры, СБУ-шники, предприниматели: стали известны имена кандидатов, претендующих на должность главы НАПК
51 кандидат претендует на должность главы НАПК, а государственные отборочные тесты начнутся 4 января 2024 года.
Зеленский приехал в Авдеевку: детали визита
Президент Украины Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке, поздравил бойцов с праздниками и вручил государственные награды.
Повреждены 17 домов: на Киевщине продолжается ликвидация последствий авиаудара рф
Все оперативные службы продолжают свою работу. Людям, чье имущество повреждено, будет оказана вся необходимая помощь
Ярость можно конвертировать в месть: Федоров призвал украинцев на ВОТ сообщать о технике оккупантов
Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров призвал сообщать о российской военной технике через чат-бот после смертоносной атаки на гражданские объекты.
На фоне масштабного удара рф по Украине: в немецком Бундестаге призывают передать Киеву ракеты Taurus
Немецкие политики призывают Берлин передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия "Таурус" на фоне масштабного ракетного удара рф по Украине.
Минобороны выиграло арбитраж на более миллиарда гривен за не поставленные вовремя берцы и бронежилеты для военных
Министерство обороны Украины выиграло международный арбитраж против иностранного поставщика, взыскав более 27 миллионов долларов США за несвоевременную поставку некачественных бронежилетов и берцев.
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 9
Мэр Киева сообщил о 8 спасенных и 9 погибших после российской атаки. Поиски продолжаются.