Зеленский приехал в Авдеевку: детали визита

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку, чтобы поздравить воинов с Рождеством и Новым годом. Это он сообщил в видео обращении, которое записал прямо с фронта, передает УНН.

Сегодня в Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством, с Новым годом. Всех, кто на нуле. Кто защищает нашу страну. Безграничная благодарность. И всем родным, каждой семье наших героев. И всем, кто помогает - сказал Зеленский.

Детали

Владимир Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Сейчас это один из самых сложных участков фронта.

Там президент обсудил с командиром оборонную ситуацию, основные потребности, а также поблагодарил защитников лично и отметил лучших воинов государственными наградами.

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