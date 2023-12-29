"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю массированную вражескую атаку на Украину, указав, что примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита, и показав видео последствий удара, пишет УНН.

Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита - написал Зеленский в соцсетях.



"К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - указал Президент.

"Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы гарантировать безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть - и именно так и будет", - подчеркнул Зеленский.

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