Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей

В Киеве воздушная тревога суммарно длилась почти 5 часов, над столицей во время вражеской атаки было поражено более трех десятков воздушных целей, сообщили в КГВА, рассказав о последствиях атаки, пишет УНН.

Сегодня враг нанес один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил барражирующие боеприпасы типа "Shahed", крылатые ракеты Х-22/Х-32 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К. В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и суммарно длилась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей. Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Детали

Как сообщается, повреждено здание станции метро Лукьяновская, вход в метро закрыт, поезда проезжают станцию без остановок.

Остальные последствия, по данным КГВА, по районам столицы:

В Подольском районе:

- возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. Работает ГСЧС.

В Святошинском районе:

- зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома;

- возгорание трех автомобилей.

Оба пожара ликвидированы.

В Шевченковском районе:

- возгорание в недостроенном бизнес-центре;

- повреждение жилого дома;

- возгорание на территории гаражей (ликвидировано);

- пожар на территории складских помещений;

- на территории нежилой застройки.

В Дарницком районе:

- повреждение жилого многоэтажного дома;

- одного частного дома.

Без пожаров.

"Символично, в стиле рашистов, что ровно год назад - 29-го декабря 2022-го - агрессор нанес по Киеву один из самых массированных комбинированных воздушных ударов по Украине. Над Киевом в тот день сбили 16-ть из 16-ти ракет. Как тогда, так и сейчас враг нас не сломал и не запугал. Мы выстоим несмотря ни на что. Верьте в Вооруженные Силы Украины. Верьте в нашу Победу", - подчеркнул Попко.

Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о 17 пострадавших