Ракетная атака рф на Киев: КГВА сообщает о 17 пострадавших

В Киеве в результате вражеской ракетной атаки, предварительно, уже 17 пострадавших, сообщили в КГВА, пишет УНН.

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"По предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших", - сообщили в КГВА в Telegram.

Как указано, информация уточняется и обновляется.

Ракетная атака рф на Киев: на складе масштабный пожар, много раненых - КГВА