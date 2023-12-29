Ракетная атака рф на Киев: на складе масштабный пожар, много раненых - КГВА

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  127197 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  171222 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  192047 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  211547 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  190287 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  194906 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  183845 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  187576 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  194546 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178764 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168345 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151548 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132921 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129880 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139661 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Ракетная атака рф на Киев: на складе масштабный пожар, много раненых - КГВА

Ракетный удар в Киеве привел к большому пожару и большому количеству раненых на складе в Подольском районе; многие районы пострадали от ранений и повреждений зданий.

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Ракетная атака рф на Киев: на складе масштабный пожар, много раненых - КГВА

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Обломки российской ракеты попали в киевский склад, в результате чего три человека оказались под завалами; еще трое были спасены.

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Атака рф на Киев: под завалами поврежденного дома три человека

Ракетная атака на Киев: в КГВА сообщили о пожарах и повреждениях в четырех районах

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Семь человек госпитализированы в Киеве после вражеской атаки.

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Во время атаки врага взрыв повредил станцию киевского метро "Лукьяновская"; она служит укрытием, поезда там не останавливаются.

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Мэр Днепра сообщает о жертвах российской атаки.

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Вражеская атака на Киев: мэр сообщает о пяти пострадавших

Пять человек получили ранения в Киеве в результате вражеского удара, инциденты произошли в Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.

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Вражеская атака на Киев: мэр сообщает о пяти пострадавших

В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых

Один человек погиб и восемь получили ранения в Харькове в результате 22 вражеских "прилетов", которые нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе медицинскому учреждению.

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В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых

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Российская атака на Днепр вызвала пожар в местном торговом центре.

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В Днепре в результате атаки рф произошел пожар в торговом центре - СМИ