Ракетная атака рф на Киев: на складе масштабный пожар, много раненых - КГВА

Из-за вражеского ракетного удара по Киеву в Подольском районе масштабный пожар на складе, много раненых. Также есть последствия в еще трех районах. Об этом сообщили в КГВА, пишет УНН.

Детали

В КГВА сообщили о предварительных последствиях ракетного удара по столице на 9 часов:

В Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 м2. Много раненых, количество уточняется. Проводится поиск пострадавших.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого незаселенного многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей. Оба пожара ликвидированы. Обнаружен один пострадавший.

В Шевченковском районе, предварительно, есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и на нежилой застройке. Предварительно, выявлено 6-ть пострадавших.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

В Дарницком районе, на территории частного сектора, зафиксировано повреждение дома. Без возгорания. Информация о пострадавших выясняется.

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