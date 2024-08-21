россияне обстреляли пригород Херсона, ранен мужчина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли поселок Антоновка в пригороде Херсона. 55-летний слесарь получил взрывную травму и осколочное ранение ноги, ему оказывают медицинскую помощь.
Российские войска сегодня утром обстреляли поселок Антоновка в пригороде Херсона, ранения получил 55-летний слесарь. Об этом в среду сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Из-за российского обстрела Антоновки пострадал работник предприятия критической инфраструктуры. Около 10:20 под вражеский удар попал 55-летний слесарь. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги
Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас ему оказывают медпомощь.
росіяни вранці вдарили по Комишанах на Херсонщині: двоє літніх людей поранені21 августа 2024, 06:14 • 20611 просмотров