россияне утром ударили по Камышанам в Херсонской области: двое пожилых людей ранены
Киев • УНН
Российская армия обстреляла Камышаны в Херсонской области. Двое местных жителей, 74-летний мужчина и 72-летняя женщина, получили взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы.
В Херсонской области российская армия обстреляла Камышаны, двое местных жителей, 74-летний мужчина и 72-летняя женщина, получили ранения, они госпитализированы, сообщили в среду в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Около восьми утра российская армия ударила по Камышанам. Под вражеский обстрел попали местные жители, которые находились на улице. В больницу доставили 74-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения туловища, рук и ног. Также госпитализировали 72-летнюю женщину со взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями нижних конечностей
Врачи, как указано, оказывают пострадавшим медицинскую помощь.
На Херсонщині росіяни поцілили в освітній та медичний заклади, є загиблий і 15 поранених21 августа 2024, 05:59 • 14434 просмотра