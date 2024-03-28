россияне обстреляли поселок на Харьковщине: есть погибшая и раненый

российские войска сегодня обстреляли село Моначиновка Купянского района Харьковской области. От полученных травм умерла по дороге в больницу 57-летняя жительница, ее муж травмировался. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате российского обстрела села Моначиновка Купянского района погибла 57-летняя местная жительница. Женщина от полученных ранений скончалась по дороге в больницу - написал Синегубов.

Кроме того, по словам председателя ОВА, травмирован ее муж. Ему оказывается необходимая медпомощь.

Детали и обстоятельства обстрела устанавливаются, добавил Синегубов.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, ночью атаковав Харьков ударными дронами типа Shahed, повредив гражданскую инфраструктуру, дома и детский сад, погибло двое гражданских лиц, в том числе ребенок.