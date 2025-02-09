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россияне ночью били из артиллерии по Никопольщине: повреждены дома и газопровод

россияне ночью били из артиллерии по Никопольщине: повреждены дома и газопровод

Киев  •  УНН

 • 1220 просмотра

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российские войска дважды обстреляли Никопольский район из артиллерии, повредив 3 частных дома и газопровод. На Синельниковщине из-за атаки шахедов возник пожар, который уже ликвидировали.

В ночь на 9 февраля российские захватчики атаковали из артиллерии Никопольщину на Днепропетровщине, в результате чего были разбиты 3 частных дома и задело газопровод. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

"Ночью враг дважды обстрелял из артиллерии Никопольщину. Снаряды летели по райцентру и Червоногригорьевской громаде", - говорится в заметке Сергея Лысака.

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По словам чиновника, из-за обстрелов было разбито 3 частных дома, надворная и хозяйственная постройки, еще одна - уничтожена. Кроме того, задело газопровод. Люди не пострадали.

Также в результате шахедной атаки было громко на Синельниковщине. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Напомним

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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