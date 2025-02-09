росіяни вночі били з артилерії по Нікопольщині: пошкоджено будинки та газогін

У ніч на 9 лютого російські загарбники атакували з артилерії Нікопольщину на Дніпропетровщині, у результаті чого були потрощені 3 приватні будинки та зачепило газогін. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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"Вночі ворог двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину. Снаряди летіли по райцентру та Червоногригорівській громаді", - йдеться у дописі Сергія Лисака.

За словами чиновника, через обстріли було потрощено 3 приватні будинки, надвірна та господарська споруди, ще одна – знищена. Крім того, зачепило газогін. Люди не постраждали.

Також внаслідок шахедної атаки було гучно на Синельниківщині. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

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