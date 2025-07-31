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россияне ночью атаковали Днепропетровщину: произошли пожары на предприятиях

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Ночью враг атаковал Павлоградский район, вызвав пожары на предприятиях. Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников, однако есть попадания и повреждения инфраструктуры.

россияне ночью атаковали Днепропетровщину: произошли пожары на предприятиях

В Днепропетровской области ночью российские войска атаковали дронами Павлоградский район, вызвав пожары на предприятиях, сообщили в ГСЧС Украины и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в четверг в Telegram, пишет УНН.

Ночью российские оккупанты атаковали Павлоградский район на Днепропетровщине. Возникли пожары на сельскохозяйственном и транспортном предприятиях, которые спасатели ликвидировали. К счастью, погибших и травмированных нет

- сообщили в ГСЧС.

По данным главы ОВА, попадания были в Юрьевской общине Павлоградского района.

В то же время он сообщил, что в области силы ПВО уничтожили 15 беспилотников.

По словам Лысака, по Никопольщине агрессор бил БпЛА и артиллерией. Прилетало по райцентру и Марганецкой общине. Повреждены коммунальное предприятие, 3 частных дома, хозяйственные постройки - одна из них загорелась, огонь потушили. Задело и гараж, линию электропередач.

По Межевской общине Синельниковского района противник ударил FPV-дроном. Побит транспорт коммунального предприятия.

Враг атаковал железную дорогу в Днепропетровской области: повреждены вокзал и пути в Павлограде30.07.25, 08:59 • 3628 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Днепропетровская область