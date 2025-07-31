росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: сталися пожежі на підприємствах
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Павлоградський район, спричинивши пожежі на підприємствах. Сили ППО знищили 15 безпілотників, проте є влучання та пошкодження інфраструктури.
У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували дронами Павлоградський район, спричинивши пожежі на підприємствах, повідомили у ДСНС України та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер у Telegram, пише УНН.
Вночі російські окупанти атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували. На щастя, загиблих і травмованих немає
За даними голови ОВА, влучання були у Юр'ївській громаді Павлоградського району.
Водночас він повідомив, що в області сили ППО знищили 15 безпілотників.
Зі слів Лисака, по Нікопольшині агресор бив БпЛА та артилерією. Прилітало по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди - одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач.
По Межівській громаді Синельниківського району противник вдарив FPV-дроном. Побитий транспорт комунального підприємства.
Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал та колії у Павлограді30.07.25, 08:59 • 3628 переглядiв