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росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: сталися пожежі на підприємствах

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Вночі ворог атакував Павлоградський район, спричинивши пожежі на підприємствах. Сили ППО знищили 15 безпілотників, проте є влучання та пошкодження інфраструктури.

росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: сталися пожежі на підприємствах

У Дніпропетровській області вночі російські війська атакували дронами Павлоградський район, спричинивши пожежі на підприємствах, повідомили у ДСНС України та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер у Telegram, пише УНН.

Вночі російські окупанти атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. Виникли пожежі на сільськогосподарському й транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували. На щастя, загиблих і травмованих немає

- повідомили у ДСНС.

За даними голови ОВА, влучання були у Юр'ївській громаді Павлоградського району.

Водночас він повідомив, що в області сили ППО знищили 15 безпілотників.

Зі слів Лисака, по Нікопольшині агресор бив БпЛА та артилерією. Прилітало по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди - одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач.

По Межівській громаді Синельниківського району противник вдарив FPV-дроном. Побитий транспорт комунального підприємства.

Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал та колії у Павлограді30.07.25, 08:59 • 3628 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область