Беспрецедентная атака киберспециалистов ГУР МОУ по российскому банковскому сектору набирает обороты. На это раз были атакованы брокерские приложения и банкоматы, из-за чего пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, также блокируются карты. Кроме того, украинская разведка получила доступ к базам данных финансовых учреждений в рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на свои источники.

Как отмечает источник УНН, атака киберспециалистов ГУР МОУ по российскому банковскому сектору, который задействован в финансировании вооруженной агрессии рф, продолжается уже несколько дней подряд.

«После поражения онлайн-сервисов ведущих российских банков, интернет-провайдеров, соцсетей и национальных платежных систем, теперь подверглись атаке банкоматы. Кроме того украинской разведке удалось получить доступ к базам данных российских финансовых учреждений», - сообщил источник.

Как сообщают источники в украинской разведке, к главным банковским учреждениям рф, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.

«Отныне пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, поскольку при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются. Кроме того киберспециалистам ГУР МОУ удалось получить доступ к большим объемам баз данных финансовых учреждений, на которых осуществляется атака», - указал источник.

К пораженным ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банку, Росбанку, Газпромбанку, Т-Банку и иБанку добавился также российский банк «Дом.рф». Кроме того заблокирована работа брокерского приложения «Т-инвестиции».

Поскольку 26 июля рф подняла ключевые ставки до 18%, невозможно осуществить какие-либо банковские операции из-за отсутствия доступа к сервисным услугам, что приводит к потере средств населением.

Как сообщают источники в ГРУ МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессора продолжается.

Дополнение

Масштабная кибератака против российского финсектора началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно осложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и т.д.

Позже под удар попали популярные онлайн-мессенжеры, интернет-провайдеры и поставщики телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.