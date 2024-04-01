россияне наносят удары по Харьковской области - ОВА

С 1 апреля в Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения

С 1 апреля по 1 ноября разрешенная скорость движения транспортных средств была увеличена до 80 км/ч на некоторых участках дорог в Киеве и 70 км/ч на некоторых улицах в Днепре, а камеры фиксации нарушений были перенастроены соответствующим образом.