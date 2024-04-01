Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chukhuevЧухуев
kharkivХарьков
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  208077 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  180985 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  182966 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  374767 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139476 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136019 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154487 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143401 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145515 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153535 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  707006 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  661076 просмотра

Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

Ночью российские войска атаковали Харьков с воздуха двумя УМБ Д-30, повредив гражданские объекты, такие как многоэтажка и автомобили.

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Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ

Российский пилот Максим Кузьминов был застрелен шестью выстрелами из пистолета Макарова, после чего его тело переехали на машине на парковке на юге Испании.

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Российского пилота Кузьминова застрелили из пистолета Макарова и переехали на машине - СМИ

В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

Десятки тысяч израильтян провели акции протеста в Израиле.

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В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли две громады в Сумской области, вызвав 17 взрывов от артиллерийского и минометного огня.

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россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

За минувшие сутки российские войска ранили еще четырех мирных жителей Донецкой области: трех в Новоселидовке и одного в Красногоровке.

Общество •   •  17399 просмотра
Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Ночью Харьков подвергся вражеской атаке КАБами, Чугуев - беспилотниками "Шахед", повреждены транспортные средства, здания и инфраструктура в нескольких населенных пунктах, но о жертвах не сообщалось.

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Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

В Николаевской области российский беспилотник вызвал пожар травы в Коблевской громаде, а российская артиллерия дважды обстреляла акваторию Очаковской громады, без жертв.

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На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по многочисленным населенным пунктам, повредив жилые дома, инфраструктуру и сельскохозяйственный объект, в результате чего 1 гражданское лицо погибло и 2 получили ранения.

Война •   •  25281 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  24083 просмотра
Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня в Украине без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 5-14° тепла, днем 14-24° тепла.

Общество •   •  24524 просмотра
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня