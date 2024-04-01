Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

Российские войска ночью ударили по Харькову из авиации, по предварительным данным, двумя УМПБ Д-30, повредив гражданские объекты, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре и показали фото, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 31 марта около 22:15 вооруженные силы рф обстреляли Харьков.

В Шевченковском районе города, как отмечается, в многоэтажках выбиты окна, повреждены авто.

"По предварительным данным, оккупанты ударили по городу двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Боеприпасы указанного типа выпускаются с самолета", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА