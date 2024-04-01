Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Харьков ночью подвергся вражескому удару КАБами, повреждены два автобуса, грузовик, легковой автомобиль, а также учебное заведение, общежитие и дом. Также ночью российские войска атаковали ударными дронами типа Shahed город Чугуев. Об этом сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

31 марта в 22:28 в городе Харьков в результате обстрела КАБ горели два автобуса, грузовой автомобиль и легковой автомобиль. Частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. Пострадавших нет - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, в целом за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Ивановка и др. Авиаударам подверглись н.п. Казачья Лопань, Огирцево, Харьков, Борщева, Волчанск, Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Первомайское. В частности:

▪️ 01:00 1 апреля состоялся вражеский обстрел БПЛА "Shahed" город Чугуев. Без пострадавших.

▪️ 23:25 в селе Боровая Изюмского района в результате обстрела КАБ повреждены памятник "Воинам Второй Мировой войны" и фасад здания учреждения, а также автомобиль. Пострадавших нет.

▪️ 22:00 село Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела повреждено здание учреждения. Без пострадавших.

▪️16:45 произошел обстрел из РСЗО села Волчанские Хутора. Поврежден жилой дом. Без пострадавших.

▪️ 16:37 в городе Волчанск в результате обстрела из РСЗО повреждены три дома. Пострадавших нет.

▪️ 16:32 в селе Константиновка Чугуевского района попадание ракеты в заброшенное здание фермерского хозяйства.

▪️ 16:00 село Барановка Богодуховского района. В результате артобстрела поврежден жилой дом. Без пострадавших.

"Медицинскую помощь в городе Изюм получил 33-летний тракторист, который получил контузию в результате наезда на взрывоопасный предмет", - отметил глава ОГА.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - сообщил Синегубов.

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