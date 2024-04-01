российский обстрел повредил пожарную часть на Харьковщине

На Харьковщине в результате обстрелов рф повреждено здание пожарно-спасательного подразделения. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью на территории Харьковской области вражеские силы в очередной раз совершили нападение на населенный пункт, прилегающий к границе со страной-агрессором.

К сожалению, повреждено здание пожарно-спасательного подразделения.

В результате обстрела треть сооружения пожарного депо была разрушена, а фасадная часть получила значительные повреждения: окна, внутренние перегородки, двери и ворота.

На момент нападения в здании находилось 6 спасателей, но никто из них не пострадал.

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