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россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: повреждены многоэтажки и объект инфраструктуры

россияне нанесли ракетный удар по Сумской области: повреждены многоэтажки и объект инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 11754 просмотра

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В Сумской области зафиксирован ракетный удар по Шосткинской громаде 20 января. В результате атаки повреждены многоэтажки и инфраструктурный объект, пострадавших нет.

В Сумской области российские войска нанесли ракетный удар по Шосткинской громаде, повреждены многоэтажки и инфраструктурный объект, пострадавших нет, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня, 20 января, враг нанес ракетный удар по Шосткинской громаде. Предварительно, люди не пострадали. Повреждены жилые многоэтажные дома, объект инфраструктуры

- сообщили в ОВА.

Дополнение

По информации Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Белопольская громады.

По данным ОК "Север", за прошедшие сутки предварительно потерь среди гражданского населения не зафиксировано. Поврежден объект критической инфраструктуры в Сумской громаде и частные дома в Сумской и Черниговской областях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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