росіяни завдали ракетний удар по Сумщині: пошкоджено багатоповерхівки та об'єкт інфраструктури
Київ • УНН
У Сумській області зафіксовано ракетний удар по Шосткинській громаді 20 січня. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт, постраждалих немає.
У Сумській області російські війська завдали ракетний удар по Шосткинській громаді, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт, постраждалих немає, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
Сьогодні, 20 січня, ворог завдав ракетного удару по Шосткинській громаді. Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, об'єкт інфраструктури
Доповнення
За інформацією Сумської ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Білопільська громади.
За даними ОК "Північ", упродовж минулої доби попередньо втрат серед цивільного населення не зафіксовано. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді та приватні будинки у Сумській та Чернігівській областях.