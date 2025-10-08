россияне манипулируют Нобелевской премией по химии, приписывая открытие советским ученым - ЦПД СНБО

$41.320.03
Эксклюзив
13:46 • 12715 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 24810 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 25018 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 26072 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 24026 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 21358 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19365 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21791 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19623 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17781 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 12715 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 24810 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14731 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 25018 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18281 просмотра
россияне манипулируют Нобелевской премией по химии, приписывая открытие советским ученым - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 892 просмотра

российская пропаганда пытается использовать Нобелевскую премию по химии 2025 года для манипуляций, утверждая, что ее получили за разработки советских ученых. Этот нарратив является манипулятивным, поскольку между исследованиями нет прямой преемственности, а лауреаты довели идею до практического результата.

россияне манипулируют Нобелевской премией по химии, приписывая открытие советским ученым - ЦПД СНБО

российская пропаганда пытается использовать для своих манипуляций нынешнюю Нобелевскую премию по химии. В частности, распространяют месседж: "Нобелевку за разработки советских ученых получили американцы". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

Авторы таких публикаций утверждают, что фундамент металл-органических каркасов (MOF), за которые премию 2025 года получили ученые Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги, якобы был заложен в СССР. российские источники отмечают, что советские химики еще в 1970-х годах исследовали координационные полимеры и пористые структуры, а значит — именно они "настоящие авторы" открытия.

В СНБО отмечают, что на самом деле этот нарратив – манипулятивный. россияне в очередной раз прибегают к псевдоисторическому искажению реальности. Между исследованиями нет прямой преемственности. Ученые, получившие Нобелевскую премию, в отличие от советских ученых, не просто описали идею — они довели ее до практического результата. Именно это и соответствует требованиям Нобелевского комитета.

россияне пытаются дискредитировать Нобелевскую премию, представить ее как "несправедливую". Пропаганда стремится создать представление, будто западный мир "постоянно обкрадывает россию", чтобы вызвать у россиян чувство обиды и национального реваншизма

- говорится в сообщении.

Напомним

Королевская Шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги. Их отметили за разработку металлоорганических каркасов, имеющих большие полости для проникновения молекул.

Ольга Розгон

