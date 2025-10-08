россияне манипулируют Нобелевской премией по химии, приписывая открытие советским ученым - ЦПД СНБО
российская пропаганда пытается использовать Нобелевскую премию по химии 2025 года для манипуляций, утверждая, что ее получили за разработки советских ученых. Этот нарратив является манипулятивным, поскольку между исследованиями нет прямой преемственности, а лауреаты довели идею до практического результата.
российская пропаганда пытается использовать для своих манипуляций нынешнюю Нобелевскую премию по химии. В частности, распространяют месседж: "Нобелевку за разработки советских ученых получили американцы". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Авторы таких публикаций утверждают, что фундамент металл-органических каркасов (MOF), за которые премию 2025 года получили ученые Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги, якобы был заложен в СССР. российские источники отмечают, что советские химики еще в 1970-х годах исследовали координационные полимеры и пористые структуры, а значит — именно они "настоящие авторы" открытия.
В СНБО отмечают, что на самом деле этот нарратив – манипулятивный. россияне в очередной раз прибегают к псевдоисторическому искажению реальности. Между исследованиями нет прямой преемственности. Ученые, получившие Нобелевскую премию, в отличие от советских ученых, не просто описали идею — они довели ее до практического результата. Именно это и соответствует требованиям Нобелевского комитета.
россияне пытаются дискредитировать Нобелевскую премию, представить ее как "несправедливую". Пропаганда стремится создать представление, будто западный мир "постоянно обкрадывает россию", чтобы вызвать у россиян чувство обиды и национального реваншизма
Королевская Шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги. Их отметили за разработку металлоорганических каркасов, имеющих большие полости для проникновения молекул.