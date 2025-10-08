россияне манипулируют Нобелевской премией по химии, приписывая открытие советским ученым - ЦПД СНБО

российская пропаганда пытается использовать для своих манипуляций нынешнюю Нобелевскую премию по химии. В частности, распространяют месседж: "Нобелевку за разработки советских ученых получили американцы". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Детали

Авторы таких публикаций утверждают, что фундамент металл-органических каркасов (MOF), за которые премию 2025 года получили ученые Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги, якобы был заложен в СССР. российские источники отмечают, что советские химики еще в 1970-х годах исследовали координационные полимеры и пористые структуры, а значит — именно они "настоящие авторы" открытия.

В СНБО отмечают, что на самом деле этот нарратив – манипулятивный. россияне в очередной раз прибегают к псевдоисторическому искажению реальности. Между исследованиями нет прямой преемственности. Ученые, получившие Нобелевскую премию, в отличие от советских ученых, не просто описали идею — они довели ее до практического результата. Именно это и соответствует требованиям Нобелевского комитета.

россияне пытаются дискредитировать Нобелевскую премию, представить ее как "несправедливую". Пропаганда стремится создать представление, будто западный мир "постоянно обкрадывает россию", чтобы вызвать у россиян чувство обиды и национального реваншизма - говорится в сообщении.

Напомним

Королевская Шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги. Их отметили за разработку металлоорганических каркасов, имеющих большие полости для проникновения молекул.