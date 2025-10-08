росіяни маніпулюють Нобелівською премією з хімії, приписуючи відкриття радянським вченим - ЦПД РНБО

російська пропаганда намагається використати для своїх маніпуляцій цьогорічну Нобелівську премію з хімії. Зокрема, поширюють меседж: "Нобелівку за розробки радянських учених отримали американці". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

Автори таких публікацій стверджують, що фундамент метал-органічних каркасів (MOF), за які премію 2025 року отримали науковці Сусуму Кітагавa, Річард Робсон і Омар Ягі, нібито був закладений в срср. російські джерела наголошують, що радянські хіміки ще в 1970-х роках досліджували координаційні полімери й пористі структури, а отже — саме вони "справжні автори" відкриття.

У РНБО зазначають, що насправді цей наратив - маніпулятивний. росіяни вчергове вдаються до псевдоісторичного викривлення реальності. Між дослідженнями немає прямої спадкоємності. Вчені, які отримали Нобелівську премію, на відміну від радянських науковців, не просто описали ідею — вони довели її до практичного результату. Саме це й відповідає вимогам Нобелівського комітету.

росіяни намагаються дискредитувати Нобелівську премію, представити її як "несправедливу". Пропаганда прагне створити уявлення, ніби західний світ "постійно обкрадає росію", щоб викликати у росіян почуття образи і національного реваншизму - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Королівська Шведська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії 2025 року Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону та Омару М. Ягі. Їх відзначили за розробку металоорганічних каркасів, що мають великі порожнини для проникнення молекул.