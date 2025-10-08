$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 13422 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 26073 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 25579 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 26433 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 24341 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 21472 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19473 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21837 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19658 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17809 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 13429 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 26086 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 15144 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 25586 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 18693 перегляди
росіяни маніпулюють Нобелівською премією з хімії, приписуючи відкриття радянським вченим - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

російська пропаганда намагається використати Нобелівську премію з хімії 2025 року для маніпуляцій, стверджуючи, що її отримали за розробки радянських вчених. Цей наратив є маніпулятивним, оскільки між дослідженнями немає прямої спадкоємності, а лауреати довели ідею до практичного результату.

росіяни маніпулюють Нобелівською премією з хімії, приписуючи відкриття радянським вченим - ЦПД РНБО

російська пропаганда намагається використати для своїх маніпуляцій цьогорічну Нобелівську премію з хімії. Зокрема, поширюють меседж: "Нобелівку за розробки радянських учених отримали американці". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

Автори таких публікацій стверджують, що фундамент метал-органічних каркасів (MOF), за які премію 2025 року отримали науковці Сусуму Кітагавa, Річард Робсон і Омар Ягі, нібито був закладений в срср. російські джерела наголошують, що радянські хіміки ще в 1970-х роках досліджували координаційні полімери й пористі структури, а отже — саме вони "справжні автори" відкриття.

У РНБО зазначають, що насправді цей наратив - маніпулятивний. росіяни вчергове вдаються до псевдоісторичного викривлення реальності. Між дослідженнями немає прямої спадкоємності. Вчені, які отримали Нобелівську премію, на відміну від радянських науковців, не просто описали ідею — вони довели її до практичного результату. Саме це й відповідає вимогам Нобелівського комітету.

росіяни намагаються дискредитувати Нобелівську премію, представити її як "несправедливу". Пропаганда прагне створити уявлення, ніби західний світ "постійно обкрадає росію", щоб викликати у росіян почуття образи і національного реваншизму

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Королівська Шведська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії 2025 року Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону та Омару М. Ягі. Їх відзначили за розробку металоорганічних каркасів, що мають великі порожнини для проникнення молекул.

Ольга Розгон

Новини Світу