россияне компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ - Плетенчук

Для того, чтобы компенсировать отсутствие носителей ракет в море, россияне используют мобильные платформы, разведку и целый "зоопарк дронов". Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Они компенсируют отсутствие носителей крылатых ракет в акватории моря наличием мобильных платформ непосредственно в Крыму. Для этого они проводят разведку. Сегодня в небе можно увидеть, как говорят специалисты, целый зоопарк дронов. Это Zala, SuperCam, "Орлан-10", Mohajer, "Форпост" и другие. Самолеты также постоянно присутствуют - МиГи, ТУшки, АНы, Бе-12, которые уже давно россияне списать хотели", - сказал он.

По словам Плетенчука, враг использует воздушную разведку, чтобы найти цели для обстрела из Крыма.

Напомним

После успешного уничтожения Украиной российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3, россия значительно уменьшила свою стратегическую авиационную активность в Черноморском регионе.