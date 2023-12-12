Россияне испытывают дефицит топлива в Крыму - ЦНС
Киев • УНН
По данным Центра национального сопротивления, Крым сталкивается со значительным дефицитом топлива из-за логистических проблем и высокой стоимости, что влияет, в первую очередь, на гражданское население, поскольку запасы уменьшаются.
На временно оккупированном полуострове Крым возник значительный дефицит топлива из-за больших расходов и ограниченной логистики через мост. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Запасов топлива хватает на 9-15 дней, что заставляет местную оккупационную администрацию бить тревогу. При этом, топливо в первую очередь выделяют на нужды ВС РФ, поэтому гражданское население испытывает дефицит уже сейчас.
Центр национального сопротивления призывает сообщать о местонахождении топливных складов врага, чтобы Силы обороны могли ускорить коллапс ВС рф в регионе.
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Россияне испытывают дефицит топлива в Крыму - ЦНС
По данным Центра национального сопротивления, Крым сталкивается со значительным дефицитом топлива из-за логистических проблем и высокой стоимости, что влияет, в первую очередь, на гражданское население, поскольку запасы уменьшаются.
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