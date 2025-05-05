россияне fpv-дроном атаковали проезжую часть поселка в Запорожской области: повреждено авто

россияне fpv-дроном атаковали поселок в Запорожской области. Поврежден автомобиль. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров передает УНН.

россияне атаковали поселок Васильевского района. fpv-дроном нанесен удар по проезжей части. Поврежден автомобиль. Предварительно, без пострадавших - говорится в сообщении.

Напомним

Существенно обострилась ситуация на Новопавловском направлении: враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Кроме этого, по словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, на Ореховском направлении также довольно неспокойная ситуация. Враг пытается прорвать там линию боевого столкновения, выйти на плацдарм и захватить его, чтобы осуществлять обстрелы Запорожья и пригородов, добавил спикер.