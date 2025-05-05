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россияне fpv-дроном атаковали проезжую часть поселка в Запорожской области: повреждено авто

Киев • УНН

 • 3778 просмотра

Российский FPV-дрон атаковал поселок в Запорожской области, повредив автомобиль на проезжей части. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

россияне fpv-дроном атаковали проезжую часть поселка в Запорожской области: повреждено авто

россияне fpv-дроном атаковали поселок в Запорожской области. Поврежден автомобиль. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров передает УНН.

россияне атаковали поселок Васильевского района. fpv-дроном нанесен удар по проезжей части. Поврежден автомобиль. Предварительно, без пострадавших 

- говорится в сообщении.

Напомним

Существенно обострилась ситуация на Новопавловском направлении: враг рвется на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Кроме этого, по словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, на Ореховском направлении также довольно неспокойная ситуация. Враг пытается прорвать там линию боевого столкновения, выйти на плацдарм и захватить его, чтобы осуществлять обстрелы Запорожья и пригородов, добавил спикер.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Донецкая область
Днепропетровская область
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