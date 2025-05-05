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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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росіяни fpv-дроном атакували проїжджу частину селища у Запорізькій області: пошкоджено авто

Київ • УНН

 • 4412 перегляди

Російський FPV-дрон атакував селище у Запорізькій області, пошкодивши автомобіль на проїжджій частині. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

росіяни fpv-дроном атакували проїжджу частину селища у Запорізькій області: пошкоджено авто

росіяни fpv-дроном атакували селище у Запорізькій області. Пошкоджено автомобіль. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров передає УНН.

росіяни атакували селище Василівського району. fpv-дроном завдано удар по проїжджій частині. Пошкоджено автомобіль. Попередньо, без постраждалих 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Суттєво загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку: ворог рветься на кордон Дніпропетровської, Запорізької й Донецької областей. Крім цього, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, на Оріхівському напрямку також доволі неспокійна ситуація. Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм та захопити його, аби здійснювати обстріли Запоріжжя та передмість, додав речник.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Донецька область
Дніпропетровська область
Іван Федоров
Безпілотний літальний апарат
Запоріжжя
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