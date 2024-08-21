россияне дронами в очередной раз атаковали пригород Херсона: погибла женщина, ранены двое мужчин в машине
Киев • УНН
Двое мужчин ранены в результате атаки дрона на машину в Киндейке. В Антоновке 84-летняя женщина погибла в собственном дворе от взрыва дрона оккупантов.
В пригороде Херсона Киндейке двое мужчин ранены в результате атаки вражеского дрона на машину, а в Антоновке 84-летняя женщина погибла в собственном дворе от удара дрона оккупантов, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
"В одну из херсонских больниц доставлены двое раненых из Киндейки. Враг с дрона атаковал машину, в которой находились двое мужчин. У 66-летнего пострадавшего взрывная травма, осколочное ранение левой стопы и частичная травматическая ампутация правой. Мужчина 52 лет получил взрывную травму и осколочное ранение бедра", - написал Мрочко в Telegram.
Также, по его словам, в Антоновке оккупанты с дрона убили пожилую женщину. 84-летняя женщина была в собственном дворе во время атаки врага. Она получила взрывную травму, не совместимую с жизнью, отметил Мрочко.
Удар рф по Антонівці на Херсонщині: збільшилась кількість постраждалих21 августа 2024, 08:53 • 19885 просмотров