Удар рф по Антоновке на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших

Количество пострадавших в результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Антоновка Херсонской области осталось до двух. В больницу обратился раненый работник предприятия критической инфраструктуры. Об этом в среду сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Стало известно о еще одном пострадавшем из-за российского удара по Антоновке. В больницу обратился 42-летний работник предприятия критической инфраструктуры, который получил взрывную травму и ранение живота - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, сейчас пострадавшему оказывают медпомощь.

Ранее УНН писал, что российские войска сегодня утром обстреляли поселок Антоновка в пригороде Херсона, ранения получил 55-летний слесарь.