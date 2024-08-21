Удар рф по Антоновке на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших
Киев • УНН
В результате российского обстрела Антоновки на Херсонщине пострадали два человека. 42-летний работник критической инфраструктуры получил взрывную травму и ранение живота, а 55-летний слесарь также получил ранения.
Количество пострадавших в результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Антоновка Херсонской области осталось до двух. В больницу обратился раненый работник предприятия критической инфраструктуры. Об этом в среду сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Стало известно о еще одном пострадавшем из-за российского удара по Антоновке. В больницу обратился 42-летний работник предприятия критической инфраструктуры, который получил взрывную травму и ранение живота
Как сообщается, сейчас пострадавшему оказывают медпомощь.
Ранее УНН писал, что российские войска сегодня утром обстреляли поселок Антоновка в пригороде Херсона, ранения получил 55-летний слесарь.