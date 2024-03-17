россияне более 70 раз открывали огонь на Луганщине - Лысогор

Более 70 раз открывался огонь по освобожденным населенным пунктам - Невскому, Макеевке, Новолюбовке на Луганщине. Авиацию противник применил по Новоегоровке. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, пишет УНН.

Если брать во внимание полосу нашей ответственности, то вчера россияне сосредоточили атакующие усилия исключительно на Белогоровке - это наступление отбили украинские защитники. На других направлениях боевых столкновений не зафиксировано. Авиацию противник применил по Новоегоровке, - говорится в сообщении.

Детали

Более 70 раз открывался огонь по освобожденным населенным пунктам - Невскому, Макеевке, Новолюбовке.

Дополнение

Решение о создании Луганского кадетского корпуса следственного комитета рф уже одобрено правительством оккупантов. Постараются успеть до начала нового года.

Туда будут отбирать юношей и девушек, склонных к действию российской пропаганды. Как отмечают в так называемой "лнр", в частности, будут учить детей правильно понимать такое понятие, как "долг перед родиной, - отметил председатель Луганской ОГА.

Лысогор также сообщил, что Новопсковскую громаду оккупировали в первые дни войны. Там уцелела почти вся критическая инфраструктура. Но даже с ней не могут справиться местные коллаборационисты и захватчики.

Отмечается, что качество воды там - на крайне низком уровне. Ее не рекомендуют использовать даже как техническую. Население вынуждено в основном употреблять воду из скважин, у кого они есть.

Напомним

Украинские партизаны обнаружили место дислокации российских войск в оккупированном Луганске, которые скрываются в гостинице, среди гражданской застройки.