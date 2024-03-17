россияне более 70 раз открывали огонь на Луганщине - Лысогор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  140021 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  155726 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  157356 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  150243 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  114734 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128046 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120903 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129145 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141749 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128676 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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россияне более 70 раз открывали огонь на Луганщине - Лысогор

россияне более 70 раз открывали огонь по освобожденным населенным пунктам Невское, Макеевка и Новолюбовка Луганской области, а также применили авиацию для атаки на Новоегоровку.

Война •   •  11153 просмотра
россияне более 70 раз открывали огонь на Луганщине - Лысогор

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях чуть более 1000 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пограничных пунктах пропуска с Украиной, не позволяя ни одному грузовику пересечь границу с Польшей, в результате чего более 1000 грузовиков ожидают в очередях на польской стороне.

Экономика •   •  16317 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях чуть более 1000 грузовиков

Армия рф обстреляла Селидовскую громаду в Донецкой области: один человек ранен

российская армия обстреляла Селидово и Цукурино в Донецкой области, в результате чего одна женщина получила ранения, повреждены здания и инфраструктура.

Война •   •  16381 просмотра
Армия рф обстреляла Селидовскую громаду в Донецкой области: один человек ранен

Оккупанты били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: зафиксировано 98 взрывов - ОВА

россияне 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области из минометов, артиллерии, беспилотников и БПЛА, зафиксировав 98 взрывов.

Война •   •  19667 просмотра
Оккупанты били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: зафиксировано 98 взрывов - ОВА

россияне ударили двумя ракетами Х-59 по Черниговщине - ОВА

российские войска выпустили две управляемые ракеты Х-59 по Черниговской области, повредив дом и оставив семью без крыши над головой.

Война •   •  20476 просмотра
россияне ударили двумя ракетами Х-59 по Черниговщине - ОВА

Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил свой запланированный визит в Одессу, Украина, из-за угрозы российской ракетной атаки после того, как британская разведка предупредила о том, что россияне узнали о плане его поездки.

Война •   •  21062 просмотра
Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times

На Харьковщине россияне из артиллерии и минометов обстреляли 15 городов и поселков

В Харьковской области около 15 населенных пунктов подверглись российским артиллерийским и минометным обстрелам, а в селе Липцы в результате авиаударов повреждены учебное заведение и частный дом.

Война •   •  21556 просмотра
На Харьковщине россияне из артиллерии и минометов обстреляли 15 городов и поселков

Ранены четыре человека: оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины

Четыре человека были ранены, когда российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру.

Война •   •  21566 просмотра
Ранены четыре человека: оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины

На Сумщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Ахтырке Сумской области во время воздушной тревоги произошли взрывы, повлекшие отключение электроэнергии в городе.

Война •   •  21259 просмотра
На Сумщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги

На Запорожье зафиксировали 415 вражеских ударов за сутки

В Запорожье за сутки зафиксировано 415 обстрелов, причем российские войска обстреляли 10 населенных пунктов, включая авиаудары, обстрелы из РСЗО, беспилотников и артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.

Война •   •  22609 просмотра
На Запорожье зафиксировали 415 вражеских ударов за сутки