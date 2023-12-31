россияне более 126 раз обстреливали Запорожскую область: один человек погиб
Российские войска совершили 126 обстрелов 22 населенных пунктов Запорожской области, что привело к жертвам и разрушениям инфраструктуры и жилых домов.
Ночью силы ПВО сбили 21 "шахед"
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.
Количество пострадавших в атаке врага по Харькову возросло до 28 человек
Харьков подвергся ракетным ударам и атаке беспилотника, в результате чего 28 гражданских лиц, в том числе двое детей, получили ранения. Жилые районы и здания были значительно повреждены.
Пожар на объекте критической инфраструктуры возник после атаки врага по Киевской области этой ночью
Киевщина этой ночью была атакована ударными дронами.
Враг за сутки 10 раз обстреливал Херсона и окрестности: есть погибшие
В населенных пунктах Херсонской тергромады есть разрушения и погибшие.
Массированная ракетная атака по столице: количество жертв снова возросло
Количество жертв ракетного обстрела Киева возросло до 19; поисково-спасательные работы продолжаются.
На юге Украины ПВО работало этой ночью 7 часов
Противовоздушная оборона юга Украины в течение 7 часов противостояла атаке беспилотников "Шахид", причем большинство беспилотников было сбито в Одессе.
Почти тысячу оккупантов за сутки уничтожили украинские военные
За один день украинские войска уничтожили 960 врагов, что увеличило общие потери противника до более 359 тысяч человек с февраля 2022 года.
9 ракетных и 55 авиационных ударов: информация от Генштаба о ситуации на фронте
Украинские войска отбили многочисленные российские атаки и нанесли удары по позициям противника, на фронте продолжаются интенсивные боевые столкновения.
Венеция запрещает туристические группы более 25 человек
Венеция ограничивает туристические группы до 25 человек и запрещает громкоговорители для борьбы с массовым туризмом. Новые правила вступают в силу с 1 июня 2024 года.