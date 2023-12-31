россияне более 126 раз обстреливали Запорожскую область: один человек погиб

За прошедшие сутки, 30 декабря, оккупационные войска рф нанесли 126 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. Об этом заявил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

В частности, оккупанты осуществили 3 РСЗО-обстрела Степногорска и Пятихаток, 25 БПЛА-атак по Запорожью, Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Волшебному Белогорью, Малой Токмачке, Щербакам, Роботино и Лобковому, а также всадили ракетой по Запорожью.

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Кроме того, 97 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Гуляйпольского, Левадного, Темировки, Полтавки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

В результате вражеской атаки по Степногорску погиб 43-летний местный житель - резюмировал глава ОВА.

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По его словам, также поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры

Напомним,

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.