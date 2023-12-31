Враг за сутки 10 раз обстреливал Херсона и окрестности: есть погибшие
Киев • УНН
В населенных пунктах Херсонской тергромады есть разрушения и погибшие
Враг за последние сутки 10 раз обстреливал Херсон и другие населенные пункты Херсонской территориальной общины. Есть разрушения и погибшие, передает УНН.
"За минувшие сутки 10 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого этого 30 снарядов", - сообщили в Херсонской городской военной администрации.
Поражения зафиксированы в Херсоне и Антоновке.
"Вследствие российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки 2 человека, к сожалению, погибли. Соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении МВА.
Враг за сутки 10 раз обстреливал Херсона и окрестности: есть погибшие
В населенных пунктах Херсонской тергромады есть разрушения и погибшие.
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