Враг за сутки 10 раз обстреливал Херсона и окрестности: есть погибшие

Враг за последние сутки 10 раз обстреливал Херсон и другие населенные пункты Херсонской территориальной общины. Есть разрушения и погибшие, передает УНН.

"За минувшие сутки 10 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого этого 30 снарядов", - сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Поражения зафиксированы в Херсоне и Антоновке.

"Вследствие российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки 2 человека, к сожалению, погибли. Соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении МВА.