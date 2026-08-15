россиянам разрешили выступать в стрельбе из лука под своим флагом
Киев • УНН
Международная федерация стрельбы из лука отменила ограничения для российских спортсменов, разрешив им выступать под флагом и гимном страны. Решение принято после пересмотра рекомендаций МОК.
Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) разрешила россиянам выступать на соревнованиях с атрибутикой своей страны, в частности под своим флагом и со своим гимном. Об этом сообщает пресс-служба федерации, передает УНН.
Детали
"Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука провел в пятницу, 14 августа, онлайн-заседание с целью рассмотрения решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года, в котором было подтверждено, что предыдущие рекомендации по ограничению участия российских спортсменов больше не действуют", - говорится в сообщении.
Исполнительный совет отменил ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в соревнованиях, проводимых непосредственно под эгидой Международной федерации стрельбы из лука.
"Теперь российские спортсмены и команды могут выступать под флагом своей страны на этих соревнованиях, среди которых - Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. Ограничения на использование российского флага и гимна, введенные в 2022 году, также были отменены в соответствии с решением по Беларуси, принятым в мае", - указали в федерации.
Также в федерации заявили, что возвращение российских спортсменов к соревнованиям, как и прежде, регулируется стандартными требованиями к участию, правами на участие и антидопинговыми требованиями, изложенными в Уставе и Правилах Международной федерации стрельбы из лука, а также требованиями страны-хозяйки, действующим национальным законодательством, визовыми ограничениями и указаниями государственных органов.
"Это решение касается соревнований, проводимых непосредственно под эгидой Международной федерации стрельбы из лука. Участие в соревнованиях, проводимых под эгидой "World Archery Europe", остается в компетенции континентальной федерации, и Международная федерация стрельбы из лука продолжит диалог с "World Archery Europe" относительно реализации этого решения. Международная федерация стрельбы из лука и впредь остается приверженной поддержке украинского стрелкового сообщества и всех, кто пострадал от продолжающейся войны", - заявили в федерации.
Напомним
В 2023 году Международная федерация стрельбы из лука вернула россиян и белорусов на соревнования.