россиянам разрешили выступать в стрельбе из лука под своим флагом

$44.7051.55
ukenru
10:00 • 4320 просмотра
В Киеве попрощались с семьёй, погибшей из-за удара рф по ПуховкеPhoto
09:31 • 11427 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение
08:52 • 12099 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не толькоVideo
07:20 • 21375 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина
14 августа, 20:59 • 86832 просмотра
Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров РоссииPhoto
14 августа, 19:13 • 58212 просмотра
"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением КоновальцемVideo
14 августа, 17:29 • 35855 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
14 августа, 17:07 • 32585 просмотра
российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
14 августа, 15:07 • 36033 просмотра
путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT
14 августа, 13:43 • 31749 просмотра
В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
43%
750мм
Популярные новости
россияне ночью атаковали Запорожье: удар по ТЦ и промышленному предприятиюPhoto15 августа, 00:56 • 4914 просмотра
Водитель Красного Креста, задержанный во время эвакуации, не имел брони — омбудсмен15 августа, 02:32 • 11375 просмотра
Что празднуют 15 августа в Украине и мире15 августа, 03:00 • 8058 просмотра
В РФ в Самаре произошли ракетные прилёты, под удар могла попасть аэрокосмическая промышленностьVideo15 августа, 03:28 • 3758 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video06:00 • 11411 просмотра
публикации
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 09:31 • 11433 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина07:20 • 21378 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 33554 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 37811 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 44825 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Стив Уиткофф
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Иран
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video06:00 • 11452 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 58091 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 54241 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 71693 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 65861 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Хранитель
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"

россиянам разрешили выступать в стрельбе из лука под своим флагом

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Международная федерация стрельбы из лука отменила ограничения для российских спортсменов, разрешив им выступать под флагом и гимном страны. Решение принято после пересмотра рекомендаций МОК.

россиянам разрешили выступать в стрельбе из лука под своим флагом

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) разрешила россиянам выступать на соревнованиях с атрибутикой своей страны, в частности под своим флагом и со своим гимном. Об этом сообщает пресс-служба федерации, передает УНН

Детали 

"Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука провел в пятницу, 14 августа, онлайн-заседание с целью рассмотрения решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года, в котором было подтверждено, что предыдущие рекомендации по ограничению участия российских спортсменов больше не действуют", - говорится в сообщении. 

Исполнительный совет отменил ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в соревнованиях, проводимых непосредственно под эгидой Международной федерации стрельбы из лука.

"Теперь российские спортсмены и команды могут выступать под флагом своей страны на этих соревнованиях, среди которых - Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. Ограничения на использование российского флага и гимна, введенные в 2022 году, также были отменены в соответствии с решением по Беларуси, принятым в мае", - указали в федерации. 

Также в федерации заявили, что возвращение российских спортсменов к соревнованиям, как и прежде, регулируется стандартными требованиями к участию, правами на участие и антидопинговыми требованиями, изложенными в Уставе и Правилах Международной федерации стрельбы из лука, а также требованиями страны-хозяйки, действующим национальным законодательством, визовыми ограничениями и указаниями государственных органов.

"Это решение касается соревнований, проводимых непосредственно под эгидой Международной федерации стрельбы из лука. Участие в соревнованиях, проводимых под эгидой "World Archery Europe", остается в компетенции континентальной федерации, и Международная федерация стрельбы из лука продолжит диалог с "World Archery Europe" относительно реализации этого решения. Международная федерация стрельбы из лука и впредь остается приверженной поддержке украинского стрелкового сообщества и всех, кто пострадал от продолжающейся войны", - заявили в федерации. 

Напомним 

В 2023 году Международная федерация стрельбы из лука вернула россиян и белорусов на соревнования.  

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Беларусь
Украина