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росіянам дозволили виступати у стрільбі з лука під своїм прапором

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Міжнародна федерація стрільби з лука скасувала обмеження для російських спортсменів, дозволивши їм виступати під прапором та гімном країни. Рішення ухвалено після перегляду рекомендацій МОК.

росіянам дозволили виступати у стрільбі з лука під своїм прапором

Міжнародна федерація стрільби з лука (World Archery) дозволила росіянам виступати на змаганнях з айдентикою своєї країни, зокрема під своїм прапором та зі своїм гімном. Про це повідомляє пресслужба федерації, передає УНН

Деталі 

"Виконавчий комітет Міжнародної федерації стрільби з лука провів у п’ятницю, 14 серпня, онлайн-засідання з метою розгляду рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету від 7 липня 2026 року, у якому було підтверджено, що попередні рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів більше не діють", - ідеться у повідомленні. 

Виконавча рада скасувала обмеження щодо участі російських спортсменів, команд та офіційних осіб у змаганнях, що проводяться безпосередньо під егідою Міжнародної федерації стрільби з лука.

"Тепер російські спортсмени та команди можуть виступати під прапором своєї країни на цих змаганнях, серед яких - Кубок світу зі стрільби з лука та чемпіонати світу. Обмеження щодо використання російського прапора та гімну, введені у 2022 році, також були скасовані відповідно до рішення щодо білорусі, ухваленого у травні", - вказали у федерації. 

Також у федерації заявили, що повернення російських спортсменів до змагань, як і раніше, регулюється стандартними вимогами щодо участі, правами на участь та антидопінговими вимогами, викладеними в Статуті та Правилах Міжнародної федерації стрільби з лука, а також вимогами країни-господаря, чинним національним законодавством, візовими обмеженнями та вказівками державних органів.

"Це рішення стосується змагань, що проводяться безпосередньо під егідою Міжнародної федерації стрільби з лука. Участь у змаганнях, що проводяться під егідою "World Archery Europe", залишається у компетенції континентальної федерації, і Міжнародна федерація стрільби з лука продовжуватиме діалог із "World Archery Europe" щодо реалізації цього рішення. Міжнародна федерація стрільби з лука й надалі залишається відданою підтримці української стрілецької спільноти та всіх, хто постраждав від триваючої війни", - заявили у федерації. 

Нагадаємо 

У 2023 році Міжнародна федерація стрільби з лука повернула росіян і білорусів до змагань.  

Павло Башинський

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