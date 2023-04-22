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Міжнародна федерація стрільби з лука повернула росіян і білорусів до змагань

Міжнародна федерація стрільби з лука повернула росіян і білорусів до змагань

Київ • УНН

 • 974563 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міжнародна федерація стрільби з лука повернула росіян і білорусів до змагань. Про це пише УНН з посиланням на заяву організації.

Цитата

"Виконавча рада Міжнародної федерації стрільби з лука детально обговорила рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо оцінки шляху повернення нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом до індивідуальних міжнародних змагань.

Федерація висловила свою підтримку та погодилося вивчити графік повернення цих спортсменів за суворих умов відповідності, дозволяючи лише реінтеграцію осіб, які можуть довести нейтралітет через незалежний процес перевірки", - йдеться в заяві.

Деталі

Міжнародна федерація також додала, що залишаються в силі санкції, що забороняють використання національних прапорів і гімнів росії та білорусі на всіх змаганнях.

Зазначається, що Міжнародна організація стрільби з лука співпрацюватиме з Міжнародним олімпійським комітетом та Асоціацією міжнародних федерацій літніх Олімпійських ігор, щоб завершити процес незалежного перегляду, необхідний для забезпечення повернення на змагання лише нейтральних осіб. Цей процес включатиме оцінку будь-якого зв’язку між особою та військовими силами.

Для розробки та впровадження графіка цієї процедури буде створено робочу групу, до складу якої увійдуть незалежні представники.

Організація також підтвердила свою солідарність з Україною та повну підтримку спільноти українських стрільців з лука перед обличчям триваючої війни з росією, а також підкреслила, що підтвердження нейтралітету є обов’язковою передумовою для будь-якої особи для повернення на змагання зі стрільби з лука.

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