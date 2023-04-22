Международная федерация стрельбы из лука вернула россиян и белорусов к соревнованиям
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Международная федерация стрельбы из лука вернула россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление организации.
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"Исполнительный совет Международной организации стрельбы из лука подробно обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета по оценке пути возвращения нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом к индивидуальным международным соревнованиям.
Федерация выразила свою поддержку и согласилась изучить график возвращения этих спортсменов при строгих условиях соответствия, позволяя только реинтеграцию лиц, которые могут доказать нейтралитет через независимый процесс проверки", - говорится в заявлении.
Детали
Международная федерация также добавила, что остаются в силе санкции, запрещающие использование национальных флагов и гимнов россии и беларуси на всех соревнованиях.
Отмечается, что Международная организация стрельбы из лука будет сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций летних Олимпийских игр, чтобы завершить процесс независимого пересмотра, необходимый для обеспечения возвращения на соревнования только нейтральных лиц. Этот процесс будет включать оценку любой связи между лицом и военными силами.
Для разработки и внедрения графика этой процедуры будет создана рабочая группа, в состав которой войдут независимые представители.
Организация также подтвердила свою солидарность с Украиной и полную поддержку сообщества украинских стрелков из лука перед лицом продолжающейся войны с россией, а также подчеркнула, что подтверждение нейтралитета является обязательным условием для любого лица для возвращения на соревнования по стрельбе из лука.
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