Международная федерация стрельбы из лука вернула россиян и белорусов к соревнованиям

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"Исполнительный совет Международной организации стрельбы из лука подробно обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета по оценке пути возвращения нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом к индивидуальным международным соревнованиям.

Федерация выразила свою поддержку и согласилась изучить график возвращения этих спортсменов при строгих условиях соответствия, позволяя только реинтеграцию лиц, которые могут доказать нейтралитет через независимый процесс проверки", - говорится в заявлении.

Детали

Международная федерация также добавила, что остаются в силе санкции, запрещающие использование национальных флагов и гимнов россии и беларуси на всех соревнованиях.

Отмечается, что Международная организация стрельбы из лука будет сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций летних Олимпийских игр, чтобы завершить процесс независимого пересмотра, необходимый для обеспечения возвращения на соревнования только нейтральных лиц. Этот процесс будет включать оценку любой связи между лицом и военными силами.

Для разработки и внедрения графика этой процедуры будет создана рабочая группа, в состав которой войдут независимые представители.

Организация также подтвердила свою солидарность с Украиной и полную поддержку сообщества украинских стрелков из лука перед лицом продолжающейся войны с россией, а также подчеркнула, что подтверждение нейтралитета является обязательным условием для любого лица для возвращения на соревнования по стрельбе из лука.

Напомним

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