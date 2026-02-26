Россия заявила об обмене телами погибших военных с Украиной
Киев • УНН
Помощник главы кремля владимир мединский заявил, что россия передала Украине тела 1000 погибших военных. Украина пока не подтверждала эту информацию.
Россия заявила об обмене телами погибших военных с Украиной, о чем заявил помощник главы кремля владимира путина владимир мединский в телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Мединский сообщил, что россия якобы передала Украине тела 1000 погибших военных, а получила тела 35 погибших российских военнослужащих.
Украина об обмене телами погибших пока не сообщала.
Буданов об обмене пленными: надеюсь, это произойдет на этой неделе23.02.26, 14:49 • 3839 просмотров