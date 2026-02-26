росія заявила про обмін тілами загиблих військових з Україною

$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 19418 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 34901 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 31301 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 28897 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 24431 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18967 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 40359 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19494 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18583 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 18654 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 16803 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 14827 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 13267 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів04:58 • 7760 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 40359 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 44885 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 27857 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 64490 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 73579 перегляди
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 2430 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 28505 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 32254 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 36383 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 37838 перегляди
росія заявила про обмін тілами загиблих військових з Україною

Київ • УНН

 • 1884 перегляди

Помічник глави кремля володимир мединський заявив, що росія передала Україні тіла 1000 загиблих військових. Україна поки не підтверджувала цю інформацію.

росія заявила про обмін тілами загиблих військових з Україною

росія заявила про обмін тілами загиблих військових з Україною, про що заявив помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський у телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

мединський повідомив, що росія нібито передала Україні тіла 1000 загиблих військових, а отримала тіла 35 загиблих російських військовослужбовців.

Україна про обмін тілами загиблих наразі не повідомляла.

Буданов про обмін полоненими: сподіваюсь, це станеться на цьому тижні23.02.26, 14:49 • 3844 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні