росія заявила про обмін тілами загиблих військових з Україною
Київ • УНН
Помічник глави кремля володимир мединський заявив, що росія передала Україні тіла 1000 загиблих військових. Україна поки не підтверджувала цю інформацію.
росія заявила про обмін тілами загиблих військових з Україною, про що заявив помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський у телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
мединський повідомив, що росія нібито передала Україні тіла 1000 загиблих військових, а отримала тіла 35 загиблих російських військовослужбовців.
Україна про обмін тілами загиблих наразі не повідомляла.
Буданов про обмін полоненими: сподіваюсь, це станеться на цьому тижні23.02.26, 14:49 • 3844 перегляди