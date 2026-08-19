россия заявила об обмене пленными с Украиной по формуле "103 на 103"

В минобороны рф утверждают, что состоялся очередной обмен пленными с Украиной, отмечают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "103 на 103", цитируют заявление минобороны рф российские СМИ.

По данным ведомства, российские военнослужащие сейчас находятся на территории беларуси.

Украинская сторона обмена пока не комментировала.

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