Буданов заявил о возможном новом обмене "на днях"

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что "на днях" возможен новый обмен, пишет УНН.

Дай Бог, увидите на днях обмен - сказал Буданов в видео из открытой беседы, распространенном в сети.

Сам Буданов в соцсетях сообщил, что провел очень интересную встречу со студентами Киево-Могилянской академии. "Вопросы, которые они задавали и по которым мы дискутировали, – это запрос на настоящее видение будущего нашей страны. Это вдохновляет и придает уверенности, что мы на правильном пути", - указал он.

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