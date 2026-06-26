Буданов заявил о возможном новом обмене "на днях"
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о возможном новом обмене в ближайшее время. Он также провел встречу со студентами Киево-Могилянской академии.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что "на днях" возможен новый обмен, пишет УНН.
Дай Бог, увидите на днях обмен
Сам Буданов в соцсетях сообщил, что провел очень интересную встречу со студентами Киево-Могилянской академии. "Вопросы, которые они задавали и по которым мы дискутировали, – это запрос на настоящее видение будущего нашей страны. Это вдохновляет и придает уверенности, что мы на правильном пути", - указал он.
Зеленский заявил о подготовке новых этапов обмена пленными05.06.26, 21:08 • 5268 просмотров