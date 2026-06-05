Зеленский заявил о подготовке новых этапов обмена пленными
Киев • УНН
Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых этапов обмена пленными. За этот год Украина уже провела семь обменов и вернула домой 1429 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке следующих этапов обмена пленными, передает УНН.
Обмены идут непросто, но идут. Но готовим следующие этапы. Важно, что за этот год уже провели семь мероприятий, вернули 1429 человек в общей сложности уже за этот год
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Глава государства поблагодарил украинскую команду, которая готовит обмены.
Обязательно наша благодарность каждому и каждой на передовой, кто обеспечивает для Украины пополнение обменного фонда и берет в плен россиян. Каждое наше такое результативное подразделение, все проявления смелости украинцев в защите Украины – это наша возможность быть эффективными в дипломатии, в договоренностях, в возвращении наших людей домой из плена
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