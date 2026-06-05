Зеленский заявил о подготовке новых этапов обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке следующих этапов обмена пленными, передает УНН.

Обмены идут непросто, но идут. Но готовим следующие этапы. Важно, что за этот год уже провели семь мероприятий, вернули 1429 человек в общей сложности уже за этот год

Украина готова к обмену пленными по принципу «всех на всех», это может стать хорошим прологом к окончанию войны — Зеленский

Глава государства поблагодарил украинскую команду, которая готовит обмены.

Обязательно наша благодарность каждому и каждой на передовой, кто обеспечивает для Украины пополнение обменного фонда и берет в плен россиян. Каждое наше такое результативное подразделение, все проявления смелости украинцев в защите Украины – это наша возможность быть эффективными в дипломатии, в договоренностях, в возвращении наших людей домой из плена