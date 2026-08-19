росія заявила про обмін полоненими з Україною за формулою "103 на 103"
Київ • УНН
Міноборони РФ заявило про обмін 103 військовополоненими з Україною. Українська сторона подію поки не коментувала.
У міноборони рф стверджують, що відбувся черговий обмін полоненими з Україною, зазначають росЗМІ, пише УНН.
Деталі
росія та Україна провели обмін військовополоненими за формулою "103 на 103", цитують заяву міноборони рф росЗМІ.
За даними відомства, російські військовослужбовці зараз перебувають на території білорусі.
Українська сторона обміну поки не коментувала.
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