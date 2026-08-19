росія заявила про обмін полоненими з Україною за формулою "103 на 103"

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії

Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю

НАБУ і САП заявили про спецоперацію - серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП

НАБУ і САП заявили про спецоперацію - серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП

НАБУ і САП заявили про спецоперацію - серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП

НАБУ і САП заявили про спецоперацію - серед фігурантів чинний і колишній нардепи та високопосадовці ОП

Кількість загиблих унаслідок катастрофи порома в Зімбабве зросла до 94

Кількість загиблих унаслідок катастрофи порома в Зімбабве зросла до 94

Кількість загиблих унаслідок катастрофи порома в Зімбабве зросла до 94

Кількість загиблих унаслідок катастрофи порома в Зімбабве зросла до 94

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